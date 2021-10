Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Pochettino sur le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 8h45 par T.M.

Cet été, l’actualité du PSG a été animée par le feuilleton Kylian Mbappé. Un dossier sur lequel est revenu Mauricio Pochettino.

Aujourd’hui, le PSG peut donc encore se vanter d’avoir Kylian Mbappé au sein de son effectif. Une vérité qui était loin d’être acquise tout au long de l’été avec les différentes rumeurs. En effet, entré dans sa dernière année de contrat, le Français souhaitait partir, un désir qu’il a d’ailleurs récemment confirmé. Et c’est au Real Madrid que Mbappé voulait aller. Florentino Pérez est alors passé à l’offensive, mais les différentes propositions de la Casa Blanca n’ont pas fait flancher le PSG, qui a donc conserver son joyau.

« L’idée était qu’il continue avec nous »