Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bataille a déjà commencé pour ce buteur à 150M€ !

Publié le 6 octobre 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que le PSG penserait à Darwin Nunez, les contacts auraient déjà débuté pour un transfert de l’attaquant de Benfica.

Buteur face au FC Barcelone, Darwin Nunez est actuellement en bonne forme avec le Benfica. Arrivé en 2020 en provenance d’Almeria, l’Uruguayen montre toute l’étendue de son talent et forcément, cela dépasse les frontières portugaises. En effet, l’attaquant de 22 ans serait dans le viseur de nombreux cadors européens. Récemment, la presse portugais évoquait un intérêt du PSG, où Darwin Nunez pour remplacer Kylian Mbappé. Mais Leonardo ne serait pas le seul à être sur le coup puisque Liverpool, Chelsea, le Bayern Munich, Manchester United, Manchester City ainsi que l’Atlético de Madrid seraient aussi sur le coup.

« Différentes équipes de haut niveau nous ont contactés »