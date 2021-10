Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pose ses conditions pour son avenir !

Publié le 6 octobre 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé va prochainement revenir sur la table, l’attaquant du PSG a quelques conditions pour la suite de sa carrière.

Tout au long de l’été, le feuilleton Kylian Mbappé a fait énormément. Partira, ne partira pas ? Telle était la question concernant le joueur du PSG. Et malgré les approches du Real Madrid, le Français n’a pas bougé, retenu par sa direction. Pour autant, l’affaire Mbappé est loin d’avoir rendu son verdict. En effet, étant dans sa dernière année de contrat, le joueur de Mauricio Pochettino pourra dès le 1er janvier signer un pré-contrat avec le club de son choix. Mais pour son avenir, Kylian Mbappé a visiblement quelques conditions qui lui tiennent à coeur.

