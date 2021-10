Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir déjà tout écrit pour Kylian Mbappé ? Il répond !

Publié le 6 octobre 2021 à 7h45 par A.C.

A quelques mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’est exprimé au sujet de son futur.

Ou jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Il aurait pu rejoindre le Real Madrid cet été déjà, mais certains assurent que ce n’est que partie remise. Son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain et à l’heure actuelle, il ne semble pas du tout penser à une prolongation. Ses sorties récentes et tout ce qui en a découlé semble d’ailleurs avoir agacé les dirigeants du PSG et notamment Leonardo, qui a souhaité lancer un message ce mardi aux dirigeants du Real Madrid. « Florentino Perez avait déjà parlé de Kylian aux supporters madrilènes dans la semaine. Je le répète : c'est un manque de respect qu'on ne peut tolérer » a déclaré le directeur sportif du PSG, lors d’un entretien accordé à L’Équipe . « Cela fait deux ans que ça dure. Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu'une saison est en cours. Que cela cesse ! Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et le club entend bien que cette relation dure ».

« Tu ne peux pas faire un plan de carrière sur 15 ans »