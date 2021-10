Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, départ… «Tout peut se passer» pour Mbappé…

Publié le 6 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé a fait savoir que tout restait possible. Que son avenir s’écrive au PSG ou ailleurs…

Au cours du dernier mercato, le Real Madrid a dégainé une offre de transfert à la toute fin de la session des transferts, sans pour autant réellement titiller l’intérêt du PSG et d’inciter le club parisien à vendre Kylian Mbappé. Néanmoins, le champion du monde aurait bel et bien souhaité plier bagage afin de rejoindre le Real Madrid comme il l’a fait savoir à L’Équipe et RMC Sport. D’ailleurs, chaque membre au sein de la direction du PSG aurait été mis au courant d’après Mbappé dès le mois de juillet. Et alors que son transfert a capoté, une prolongation de contrat, le sien courant jusqu’en juin prochain au PSG, est-elle toujours possible ?

« Je l’ai dit, on ne sait pas dans le football ce qu’il peut se passer »