Mercato - PSG : Les propos de Kylian Mbappé n’ont pas choqué tout le monde…

Publié le 6 octobre 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Pointé du doigt de toute part au sujet de ses explications sur ses envies de quitter le PSG lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé est encore loin de faire l’unanimité dans ses justifications. Mais certains observateurs n’ont pas hésité à défendre l’attaquant français, convaincus par son discours…

Plusieurs semaines après son faux départ du PSG malgré les différentes offres formulées par le Real Madrid à son sujet, Kylian Mbappé est enfin sorti de son silence. Dans différents entretiens accordés à L’Equipe et RMC Sport, l’attaquant français a confirmé ses envies de départ durant le mercato estival et se montre encore très flou au sujet de son futur : « Si j’ai été déçu de rester au PSG ? Sur le coup, un peu. Quand ton ambition est de partir, si tu restes, tu n'es pas content. Mais je suis vite passé à autre chose. Malheureusement je me suis blessé en sélection. Je suis rentré vite, j'ai eu le temps de faire le deuil de ce départ pendant qu'il n'y avait pas de match. Quand je suis revenu, j'ai à nouveau marqué et été performant », a notamment lâché Mbappé. Et même si de nombreux supporters et consultants se sont montrés très critiques à l’encontre de l’attaquant du PSG sur le timing de ces interviews et leur contenu, d’autres observateurs n’hésitent pas à afficher leur soutien à Mbappé.

Riolo et Ménès défendent Mbappé