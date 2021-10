Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Donnarumma n’est toujours pas digérée en Italie !

Publié le 6 octobre 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il a refusé de prolonger son contrat avec le Milan AC pour rejoindre le PSG cet été, Gianluigi Donnarumma va effectuer son grand retour à San Siro ce mercredi soir avec la sélection italienne. L’occasion de revenir sur son départ qui fait toujours beaucoup parler de l’autre côté des Alpes…

Au terme d’un long feuilleton qui aura duré plusieurs mois et qui avait été piloté par son agent, Mino Raiola, Gianluigi Donnarumma a finalement décidé la saison passée de ne pas prolonger son contrat avec le Milan AC. Le gardien italien de 22 ans, disponible gratuitement sur le marché des transferts, a donc rapidement acté en début d’été son départ pour le PSG avec qui Raiola a toujours entretenu d’excellentes relations, et cette attitude n’a jamais été digérée chez les supporters milanais. D’autant que Donnarumma fera son grand retour à San Siro ce mercredi soir à l’occasion du choc entre l’Italie et l’Espagne en demi-finale de Ligue des Nations, et le portier du PSG s’attend à un accueil houleux.

« Donnarumma s’est mal comporté et n’a respecté personne »

Ces derniers jours, plusieurs banderoles ont été attachées dans la ville de la part d’ultras du Milan AC et qui affichaient des messages menaçants à l’égard du joueur du PSG. Interrogé par Eurosport , l’un des membres de ce mouvement lâche ses vérités sur le départ de Donnarumma : « Ce qu'on lui reproche, c'est simple. Depuis son arrivée en 2013, le club a tout fait pout lui. En 2017, les dirigeants de l'époque ont cédé à toutes ses requêtes pour le conserver, de son salaire de 6,5 millions d'euros à la venue de son frère, troisième gardien qui touchait un million d'euros ! Son agent voulait qu'il parte, mais sa famille a résisté. Raiola ne l'a jamais digéré. Nous sommes fiers de la nouvelle direction, qui a dit non à tous les caprices pour le prolonger. Qu'il parte au PSG, on peut le comprendre, ce n'est pas le premier à quitter Milan. Même si d'un point de vue sportif, il n'y a aucune raison, puisque nous jouons également la C1 cette saison. Mais qu'il le fasse gratuitement, sans rapporter la moindre indemnité à un club qu'il dit tant aimer, ça non. Il y a des manières de faire. Donnarumma s'est tout simplement mal comporté et n'a respecté personne en partant de cette façon. Et il voudrait qu'on l'applaudisse en plus, c'est une blague ? », lâche cet ultra du Milan AC, qui semble donc très remonté contre Gianluigi Donnarumma et son choix de partir libre pour rallier le PSG cet été.

« Je serais désolé si je suis sifflé »