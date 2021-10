Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma clame son amour pour... le Milan AC !

Publié le 5 octobre 2021 à 1h15 par D.M.

Actuellement avec sa sélection pour disputer le Final 4 de la Ligue des Nations, Gianluigi Donnarumma est revenu sur son grand retour à Milan, quelques mois après son départ.

Formé au Milan AC, Gianluigi Donnarumma espérait prolonger son contrat avec le club italien. Mais les exigences de son agent, Mino Raiola, ont eu raison de la patience des dirigeants. Les deux parties n’ont jamais réussi à trouver d’accord et le portier, élu meilleur gardien de l’Euro 2020, a dû s’exiler. Après avoir sondé le FC Barcelone et la Juventus, le clan Donnarumma a décidé de rejoindre le PSG. « Je suis heureux de m'entraîner avec eux et de grandir, d'avancer dans ce nouveau défi qui est le mien. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même » a confié l’Italien, de retour à Milan quelques mois après son départ.

« Je serai toujours un fan de Milan »