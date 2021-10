Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Rami sur le départ avorté de Kylian Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 20h15 par T.M.

Cet été, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG. Une bonne nouvelle aux yeux d’Adil Rami, actuel défenseur de Troyes.

Ce n’est pas un secret, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Et cet été, Florentino Pérez a visiblement tout fait pour faire céder le PSG, en vain. Malgré différentes offensives madrilènes, le club de la capitale n’a pas voulu lâcher son joyau. Mbappé est donc toujours au PSG aujourd’hui, bien qu’il pourrait finalement partir l’été prochain, quand il aura terminé son contrat. En attendant, la Ligue 1 continue de vibrer devant les exploits du champion de monde et cela en réjouit certains, comme Adil Rami.

« Je suis content qu’il soit resté au PSG »