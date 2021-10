Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti tente le coup pour la nouvelle sensation de Bundesliga !

Publié le 6 octobre 2021 à 19h00 par D.M.

Le Real Madrid suivrait les prestations de Florian Wirtz, âgé seulement de 18 ans et performant depuis le début de la saison sous le maillot du Bayer Leverkusen.

Discret lors du dernier mercato estival, le Real Madrid compte frapper lors de l’été 2022. Comme l’a confirmé un proche de Florentino Perez à L’Equipe , le club espagnol devrait retenter sa chance pour Kylian Mbappé : « Il y aura des nouvelles au sujet de Mbappé l'année prochaine. Pas le 1er ni le 2 janvier, mais dans le courant de l'année. Et tout cela se fera toujours dans le respect du Paris Saint-Germain ». Par ailleurs, le Real Madrid ciblerait Erling Haaland, piste active du PSG pour remplacer Kylian Mbappé selon les informations exclusives du 10 Sport.com.

Florian Wirtz dans l'orbite du Real Madrid