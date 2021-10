Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur l'offre que prépare le Qatar pour Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 17h45 par A.M.

Malgré les velléités de départ de Kylian Mbappé ne semblent pas encore avoir découragé le PSG qui préparerait une offre quasiment impossible à refuser afin de convaincre l'attaquant français de rester.

Cette fois-ci c'est clair, Kylian Mbappé souhaitait bel et bien quitter le PSG cet été. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité », lançait-il dans une interview accordée à RMC . Le PSG s'y est toutefois opposé malgré les offres du Real Madrid qui s'est montré très insistant dans les dernières heures du mercato pour tenter de recruter Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain. Par conséquent, le club merengue pourrait bien revenir à la charge dès le 1er janvier afin de tenter d'enrôler l'attaquant du PSG libre.

Une offre impossible à refuser ?