Mercato - PSG : Pour remplacer Mbappé, le Qatar avait bouclé un transfert à 100M€ !

Publié le 7 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé a révélé avoir réclamé son départ cet été, le PSG avait visiblement tout prévu pour remplacer son numéro 7.

Kylian Mbappé ne s'en cache plus, il a demandé à quitter le PSG cet été pour rejoindre le Real Madrid. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité », lançait-il dans une interview accordée à RMC . Mais le PSG en a décidé autrement puisque les offres du Real Madrid ont été refusées, malgré l'échéance du contrat de Kylian Mbappé qui s'achève en juin prochain. Et pourtant, comme le révèle Dominique Séverac, le PSG avait tout prévu et avait quasiment bouclé le transfert de Mohamed Salah.

«Tout était prêt avec Mohammed Salah»