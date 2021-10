Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Énorme coup de tonnerre pour la vente du club !

Publié le 7 octobre 2021 à 3h30 par A.M.

Porteur d'un projet impressionnant pour racheter l'ASSE, le Prince du Cambodge Norodom Ravichak n'aurait toutefois pas convaincu KPMG notamment sur l'origine des fonds.

Depuis plusieurs mois, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont annoncé la vente de l'ASSE. Mais encore faut-il trouver un repreneur. Dans cette optique, le Prince du Cambodge Norodom Ravichak s'est positionné avec la promesse d'un énorme projet. « Je ne viens pas pour réaliser une opération financière. Je souhaite m’investir à long terme et prendre soin de l’ASSE. J’apporterai des moyens suffisants pour réaliser ces ambitions et permettre à Saint Etienne de retrouver sa splendeur », confiait-il récemment. Et pourtant, ce qui semblait être le projet le plus important ne devrait pas aboutir.

KPMG a de gros doutes sur le projet du Prince du Cambodge