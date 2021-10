Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le prince du Cambodge prêt à prendre une décision radicale pour l’ASSE ?

Publié le 6 octobre 2021 à 12h00 par T.M.

Ces derniers temps, le prince du Cambodge n’a pas caché son intérêt pour le rachat de l’ASSE. Un projet qui pourrait toutefois rapidement tomber à l’eau.

Après avoir mis en vente l’ASSE il y a quelques mois désormais, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont vu les choses s’accélérer dernièrement. En effet, le processus a pris un autre tournant et plusieurs projets ont été révélés pour reprendre les Verts. Cela a notamment été le cas avec le prince du Cambodge. Grand fan de football, Norodom Ravichak n’a pas caché des ambitions pour remettre l’ASSE sur le devant de la scène. Et si ce projet en séduisait certains, les dernières nouvelles ne sont pas forcément bonnes.

Le prince du Cambodge prêt à lâcher l’affaire ?