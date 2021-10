Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bientôt une nouvelle offre en main pour William Saliba ?

Publié le 6 octobre 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par Arsenal à l’OM, William Saliba pourrait enfin débuter pleinement son aventure chez les Gunners la saison prochaine. Et une prolongation de son contrat serait déjà prévue au sein du club londonien…

« Saliba a besoin de jouer plus et il deviendra bon. Il ne veut pas venir à Arsenal et rester sur le banc, ce n'est pas sa mentalité, il veut jouer pour Arsenal. La saison prochaine, il fera un dossier solide pour lui-même », confiait récemment le coach sportif de William Saliba sur son avenir, et indique donc que le défenseur central prêté cette saison à l’OM était bien déterminé à s’imposer à Arsenal dès la saison prochaine. En attendant, Saliba n’a toujours pas disputé un match officiel avec les Gunners depuis son transfert acté en juillet 2019, mais son avenir semble pourtant passer par Arsenal…

Arsenal prévoit de prolonger Saliba