Mercato - PSG : Le Qatar va revenir à la charge pour Kylian Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 6 octobre 2021 à 8h16

Malgré le rapprochement évident entre Kylian Mbappé et le Real Madrid qui a été acté publiquement ces dernières heures, le PSG semble déterminé à prolonger l’attaquant français et compte rapidement reprendre les négociations.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé rejoindra-t-il gratuitement le Real Madrid à cette échéance, et bien le Qatar peut-il encore espérer une prolongation de dernière minute dans ce dossier ? Interrogé mardi dans les colonnes de L’Equipe, Mbappé a jeté un gros froid à ce sujet : « Concernant ma situation, depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d'une prolongation, vu que j'ai dit que je voulais partir », a indiqué l’attaquant français, qui semble donc bien loin d’une prolongation de contrat avec le PSG. Et pourtant…

Le PSG ne compte pas abandonner pour Mbappé