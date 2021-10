Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, City… Cette révélation fracassante sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 23h45 par T.M.

Possiblement libre cet été, Kylian Mbappé sera l’une des très grosses opportunités sur le marché. Pour autant, les grands clubs européens se feraient peu d’idées concernant le Français. Explications.

Tout au long de l’été, le feuilleton Kylian Mbappé a fait énormément parler. Toutefois, c’est très loin d’être terminé pour l’attaquant du PSG. En effet, l’avenir du Français n’est toujours pas résolu. Etant entré dans sa dernière année de contrat, Mbappé pourra donc partir libre s’il ne prolonge pas d’ici là. Si le PSG va tout faire pour offrir un nouveau contrat à son joyau, un départ libre est une réelle possibilité et si tel était le cas, la bataille pourrait être rude pour récupérer gratuitement celui qu’on annonce comme le futur meilleur joueur du monde. Ou pas…

Le PSG ou le Real Madrid pour Mbappé !