Mercato - PSG : Le Qatar avait bouclé l'arrivée d'une star de Premier League !

Publié le 6 octobre 2021 à 22h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG cet été, le club de la capitale avait tout prévu pour sa succession puisque Mohamed Salah semblait proche de Paris.

Lors du dernier mercato, Kylian Mbappé a fait l'objet de plusieurs offres du Real Madrid pour un transfert dans la dernière semaine du mois d'août, Mais le PSG s'est fermement opposé à un départ de son attaquant. Et pourtant, le club parisien avait préparé ses arrières comme l'explique Fabrizio Romano. « De ce que l’on me dit, le PSG étudiait la possibilité de recruter Salah tôt durant l’été, en juin, si Mbappé était vendu au Real Madrid. Ils étaient préparés à faire quelque chose de gros, et ils voulaient essayer avec Salah », confiait le journaliste italien dans une vidéo YouTube .

«Tout était prêt avec Mohammed Salah»