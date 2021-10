Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme bataille se prépare pour ce crack de Bundesliga !

Publié le 6 octobre 2021 à 21h30 par D.M.

Agé seulement de 18 ans, Florian Wirtz suscite l'intérêt des plus grands clubs européens. Le joueur est lié contractuellement au Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2026.

Au Real Madrid, il n’est pas question que de Kylian Mbappé. Même si le joueur du PSG demeure le grand rêve de Florentino Perez, le club espagnol continue de scruter le marché, à la recherche des futures stars de son effectif. La presse étrangère annonce que la formation merengue espérerait aussi mettre la main sur Erling Haaland (Borussia Dortmund), mais aussi sur Florian Wirtz, sous contrat jusqu’en 2026 avec le Bayer Leverkusen et âgé seulement de 18 ans.

Les plus grandes équipes sur Wirtz