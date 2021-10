Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ a déjà été planifié pour cet hiver !

Publié le 6 octobre 2021 à 22h30 par B.C.

Alors que Jorge Sampaoli a décidé d’utiliser Duje Caleta-Car face au LOSC dimanche, Florent Germain, journaliste à RMC, estime que la décision du coach de l’OM est liée au prochain mercato hivernal.

Alors qu’il n’avait disputé qu’une rencontre cette saison, Duje Caleta-Car a été titularisé par Jorge Sampaoli dimanche pour affronter le LOSC. Une surprise réservée par l’Argentin qui n’a pas porté ses fruits, puisque le Croate a été remplacé dès la mi-temps. Annoncé sur le départ cet été, Caleta-Car pourrait de nouveau être poussé vers la sortie cet hiver par l’OM, désireux de renflouer ses caisses grâce au défenseur. Et à en croire Florent Germain, journaliste à RMC , la dernière titularisation de Duje Caleta-Car en charnière centrale est liée au mercato hivernal qui s’annonce.

« Peut-être que l’OM le met en vitrine pour pouvoir le vendre »