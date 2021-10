Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Idrissa Gueye se lâche sur son adaptation à Paris !

6 octobre 2021

Performant depuis le début de la saison, Idrissa Gueye s'est livré sur sa vie parisienne, mais a aussi eu quelques mots pour Presnel Kimpembe, membre du vestiaire dont il est le plus proche.

En juillet 2018, le PSG prenait la décision de recruter Idrissa Gueye, pour un transfert estimé à 30M€. Quatre ans après son départ du LOSC, l’international sénégalais faisait son retour en France, avec l’espoir de s’impose sous les ordres de Thomas Tuchel. Depuis le début de son aventure parisienne, le milieu de terrain alternait entre le bon et le moins bon. Mais cette année, Gueye semble avoir retrouvé son rythme de croisière. Le joueur est parvenu à convaincre son entraîneur Mauricio Pochettino grâce à des prestations satisfaisantes aussi bien en Ligue 1, qu'en Ligue des champions. « G ueye et Herrera sont avec nous depuis le premier jour de la préparation. Ils font un travail important pour l’équipe, y compris dans la partie offensive » déclarait d’ailleurs le technicien argentin au sujet d’Idrissa Gueye, mais aussi d'Ander Herrera, autre grande satisfaction de la première partie de saison du PSG.

Gueye, l'une des grosses satisfactions de Pochettino

Lors du dernier match de Ligue des champions face à Manchester City, Idrissa Gueye a réalisé, peut-être, son meilleur match depuis son arrivée à Paris. Présent à la récupération, mais aussi à la finition, le milieu de terrain était omniprésent sur le terrain et avait participé grandement à la victoire de son équipe. « Le plus important, c'est la performance de toute l'équipe. C'était important de gagner. On a attaqué ensemble, on a défendu ensemble. (sur ses buts) C'est le travail de toute l'équipe. On m'offre beaucoup d'opportunités. Les attaquants font beaucoup d'appels, donc j'ai des deuxièmes ballons, en dehors et dans la surface de réparation. On est là avec les autres milieux pour essayer de finir » confiait-il après la rencontre, modeste. Mais si Gueye réalise un excellent depuis le début de saison, c’est aussi car il est parvenu à s’acclimater à la vie parisienne, et à s’intégrer au sein du vestiaire.

Gueye rend hommage à Kimpembe