Mercato - Real Madrid : Pérez reçoit un appel du pied inattendu pour la succession d’Ancelotti !

Publié le 6 octobre 2021 à 20h00 par B.C.

Après des passages du côté du Guangzhou FC et d’Al-Nassr, Fabio Cannavaro envisage désormais de faire ses débuts en tant qu’entraîneur sur le Vieux Continent, et l’ancien défenseur italien ne cache pas son rêve d’aller faire ses preuves au Real Madrid.

Âgé de 48 ans, Fabio Cannavaro enchaîne les expériences d’entraîneur depuis ses débuts en 2014, au Guangzhou FC. Depuis, l’ancien défenseur du Real Madrid et de la Juventus est passé notamment du côté d’Al-Nassr (Arabie saoudite) et du Tianjin Tianhai (Chine), avant de prendre la tête de la sélection chinoise pour seulement deux matches. Désormais, Cannavaro ambitionne de faire ses grands débuts en Europe, et comme il le révèle dans un entretien accordé à AS , une arrivée au Real Madrid est dans ses plans.

« Si je pense à un retour au Real Madrid ? Bien sûr »