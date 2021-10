Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma reçoit un message fort après son départ !

Publié le 7 octobre 2021 à 7h15 par D.M.

Président du Milan AC, Paolo Scaroni est revenu sur le départ de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a pris la direction du PSG à la fin de la saison dernière.

Formé au Milan AC, Gianluigi Donnarumma espérait poursuivre sa carrière en Italie. Mais malheureusement pour lui, il n’est pas parvenu à se mettre d’accord avec ses dirigeants et à prolonger son contrat avec son club formateur. Le portier a donc dû chercher une nouvelle équipe et a finalement rejoint les rangs du PSG l’été dernier. Quelques mois après son départ, Donnarumma a fait son retour à San Siro ce mercredi à l’occasion de la demi-finale de Ligue des Nations face à l’Espagne. Et le moins que l’on puisse dire c’est que certains supporters du Milan AC n’ont pas digéré son départ. « Donnarumma, tu ne seras plus jamais le bienvenu à Milan. Homme de m**** » pouvait-on lire sur une banderole déployée devant l’hôtel des joueurs avant la rencontre.

« Il a fait un choix courageux et je lui souhaite le meilleur »