Mercato - PSG : Lionel Messi a bloqué une opération colossale du Qatar !

Publié le 7 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

Bien décidé à frapper fort cet été, le PSG s'est massivement renforcé. Et pourtant, sans l'arrivée de Lionel Messi, le Qatar avait prévu un autre très gros coup.

Cet été, le PSG a réussi l'opération la plus invraisemblable de l'histoire en sautant sur l'opportunité qui s'est présentée avec Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone n'a pas pu être prolongé. Une arrivée qui s'ajoute à celle de Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Et pourtant, comme le révèle Fabrizio Romano, le PSG avait prévu un très gros coup, notamment au milieu de terrain, avant de voir s'ouvrir la porte pour Lionel Messi.

«L’opportunité Messi a fait changer les plans»