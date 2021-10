Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar… Tout le monde était sur le pont pour Messi…

Publié le 6 octobre 2021 à 9h10 par Th.B.

Alors qu’il n’avait connu que Barcelone et le Barça depuis son arrivée en Europe, Lionel Messi a été contraint de changer d’air cet été et de rejoindre Paris. Et au sein du PSG, tout le monde a soigné son intégration.

Lionel Messi a été contraint de quitter le FC Barcelone à l’intersaison après que le Barça ait communiqué le 5 août dernier que le club blaugrana était dans l’incapacité de lui renouveler son contrat arrivé à expiration le 30 juin. Les plus grands clubs européens disposaient alors, l’espace de quelques jours, de la possibilité de mettre la main sur le sextuple Ballon d’or. Et bien que Manchester City se soit montré intéressé par le passé et à l’été 2020 notamment après l’épisode du burofax, les dirigeants des Skyblues ne sont pas revenus à la charge cet été comme Guillem Balague et The Athletic le révélaient dernièrement. Une occasion en or pour le PSG et son état-major qui n’ont pas traîné afin de boucler cette opération. Le 10 août dernier, le Paris Saint-Germain officialisait la venue de Lionel Messi pour les deux prochaines saisons et le lendemain avait lieu sa présentation au Parc des princes.

Des petites attentions à l’inclusion dans les fêtes, le tapis rouge a été déroulé à Messi