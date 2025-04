Daniel Riolo : Son boss l’a recadré !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Visage de RMC et surtout de L’After Foot, Daniel Riolo est une personnage qui ne passe pas inaperçu. En effet, à l’antenne, le journaliste n’hésite pas à dire ce qu’il pense et à pousser des coups de gueule. Une manière de s’exprimer toutefois loin de faire l’unanimité en interne. C’est ainsi que Riolo aurait notamment été recadré par son boss.

Journaliste, Daniel Riolo est l’un des visages du football français. Sur RMC, il analyse ce qui se passe à l’occasion de L’After Foot aux côtés de Gilbert Brisbois et compagnie. N’ayant pas sa langue dans sa poche, Riolo n’hésite pas à pousser des coups de gueule et hausser le ton. Trop au goût de sa direction ?

« Ce que tu dis en hurlant, je l'écouterais davantage avec un ton apaisé »

Directeur général de RMC, Karim Nedjari a fait une confidence sur une rectification réclamée à Daniel Riolo à propos de ses coups de gueule. Il a ainsi fait savoir : « Je recadre les dérapages ? Sans cesse. La passion nécessite la maîtrise. RMC est une radio populaire ; mais plus on parle au populaire, plus il faut soigner son discours et être posé. Ce n'est pas parce que tu hurles que tu as raison. Je l'ai souvent dit à Daniel (Riolo) : "Ce que tu dis en hurlant, je l'écouterais davantage avec un ton apaisé." On gagnerait tous à moins hurler pour être mieux entendu. Mais c'est aussi valable pour la partie 6h-15h. J'alerte parfois Les Grandes Gueules. Nous vivons dans une société anxiogène. Si on rajoute de l'agressivité, de l'anxiété, à un moment donné, les gens zapperont ».

« Le son RMC est agressif »

« Le confort d'écoute est une valeur essentielle pour moi. La personne dans sa voiture doit être capable de dire "j'entends ce qui se passe". De la même manière, dans le Super Moscato Show, ils rient parfois tellement fort qu'on n'entend plus et c'est excluant. C'est ce que j'appelle la couleur de l'antenne, le son RMC est agressif. Il doit être moins aigu et pour y parvenir, on doit baisser le ton. On travaille dessus. Je parviens à le faire comprendre aux stars de l’antenne ? Depuis mon passage à Canal+, j'ai appris une chose : je dois gérer des gens qui gagnent plus d'argent et sont plus connus et plus puissants que moi. Le secret de notre métier, c'est de durer. En trente ans, j'ai vu des carrières, et pas seulement dans le sport, s'arrêter brutalement. Des personnalités pensaient que tout était permis. Mais avec les réseaux sociaux, un mot de travers, une insulte, une mauvaise blague et tout s'arrête. Celui qui vit par les réseaux sociaux meurt par les réseaux sociaux », a ensuite développé Karim Nedjari.