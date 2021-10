Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 7 octobre 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 7 octobre 2021 à 8h20

Alors qu’il n’est plus qu’à quelques mois de la fin de son contrat à Manchester United et qu'il figure sur les tablettes du PSG, Paul Pogba serait désormais favorable à l’idée de prolonger chez les Red Devils.

De retour à Manchester United depuis 2016, Paul Pogba verra son contrat expirer le 30 juin prochain au sein de l’écurie anglaise. Ainsi, vu sa situation contractuelle, il a été annoncé que plusieurs écuries surveillaient sa situation en vue de l’attirer dans le cadre d’un transfert libre. Le PSG fait partie des clubs ayant été annoncé sur ses traces, au même titre que le Real Madrid ou encore la Juventus. Seulement voilà, tandis qu’un départ semblait très clairement se dessiner pour Paul Pogba il y a encore quelques semaines, la donne aurait maintenant radicalement évolué.

Paul Pogba veut prolonger