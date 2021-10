Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est déjà fixé pour ce protégé de Guardiola !

Publié le 7 octobre 2021 à 23h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque, le FC Barcelone aimerait s'offrir les services de Raheem Sterling dès le mois de janvier. Toutefois, Manchester City refuserait catégoriquement de se séparer de son numéro 7 cet hiver.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Manchester City, Raheem Sterling aurait tapé dans l'oeil de Joan Laporta. Orphelin d'Antoine Griezmann et de Lionel Messi, le président du FC Barcelone souhaiterait renforcer son attaque dès le mois de janvier. Ainsi, il voudrait arracher Raheem Sterling à Manchester City lors du prochain mercato. Toutefois, à en croire The Sun , Pep Guardiola espérerait prolonger son numéro 7, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2023. Ainsi, il serait hors de question pour le coach des Citizens de laisser filer Raheem Sterling.

Guardiola refuse de lâcher Sterling en janvier