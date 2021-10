Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour ce protégé de Guardiola !

Publié le 5 octobre 2021 à 15h00 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait se laisser tenter par le profil de Raheem Sterling dès le mercato hivernal d’après la presse ibérique. Néanmoins, Manchester City refuserait de céder son international anglais.

Et si le FC Barcelone injectait du sang neuf dans l’effectif de Ronald Koeman dès le mercato hivernal ? Bien que le club culé ait été contraint de considérablement dégraisser son effectif afin de renflouer ses caisses et d’alléger sa masse salariale à l’intersaison, le président Joan Laporta serait prêt à accueillir un nouveau joueur au mois de janvier. Mundo Deportivo a fait part lundi des intérêts du FC Barcelone pour Dani Olmo et Raheem Sterling, pour qui une offensive dès le prochain mercato serait attendue. SPORT a d’ailleurs dévoilé ces dernières heures que l’attaquant de Manchester City serait emballé par l’idée de troquer la tunique des Skyblues pour celle des Blaugrana .

Manchester City ne veut pas vendre Sterling !