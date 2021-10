Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Agüero… L’énorme aveu de Tebas sur le feuilleton Messi !

Publié le 5 octobre 2021 à 12h00 par Th.B.

En donnant son accord pour l’opération CVC, le FC Barcelone aurait pu parvenir à un terrain d’entente avec le clan Lionel Messi pour une prolongation selon Javier Tebas. Le président de la Liga a vidé son sac sur ce feuilleton.

Le FC Barcelone a été contraint de laisser filer Lionel Messi libre de tout contrat en août dernier en raison de la crise financière traversée par le club culé. En effet, comme le président Joan Laporta le confiait après avoir reçu le bilan de l’audit financier réclamé lors de sa réélection en mars dernier, la dette du Barça s’est élevée à 1,3Md€. De quoi pousser Laporta à faire des choix en laissant partir Messi et Antoine Griezmann notamment. Cependant, le FC Barcelone aurait pu éviter le départ de Lionel Messi au PSG en donnant son accord pour l’opération CVC d’après Javier Tebas.

La crainte de Laporta sur le départ de Messi…