Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi à l’origine de tensions en interne ?

Publié le 4 octobre 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, Lionel Messi a posé ses valises au PSG. Une arrivée qui n’aurait pas manqué de créer quelques remous dans le vestiaire.

Parti pour prolonger avec le FC Barcelone, Lionel Messi n’a finalement pas pu apposer sa signature au bas de ce nouveau bail pour des raisons économiques. Libre, l’Argentin s’est alors cherché un nouveau club et très rapidement, l’offre du PSG est arrivée. Il n’aura alors pas fallu longtemps pour que le club de la capitale boucle l’arrivée de Messi, qui est ainsi venu renforcer la colonie argentine dans le vestiaire de Mauricio Pochettino. En effet, La Pulga a retrouvé certains de ses proches amis et compatriotes comme Angel Di Maria et Leandro Paredes.

Une connexion Messi-Paredes qui fait parler !