Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes, vestiaire… Cette surprenante anecdote sur l’arrivée de Messi !

Publié le 3 octobre 2021 à 15h10 par H.G.

Alors qu’il est réputé proche de Leo Messi et qu’il fait partie de ceux qui militaient en faveur de sa venue au PSG, Leandro Paredes aurait directement tout fait pour montrer qu’il est proche de son compatriote.

C’est l’un des plus gros coups de l’histoire du mercato qui a été réalisé par le Paris Saint-Germain cet été. En effet, profitant du fait que le FC Barcelone n’était pas en mesure de prolonger Leo Messi, le club francilien s’est attaché les services de l’international argentin en lui faisant parapher un contrat de deux ans assorti d’une troisième année optionnelle. Celui qu’on surnomme La Pulga évolue donc désormais au PSG, pour le plus grand bonheur de Neymar, d’Angel Di Maria ou encore de Leandro Paredes, les trois hommes n’ayant jamais caché leur envie de côtoyer Leo Messi au quotidien.

Leandro Paredes voulait être à côté de Leo Messi dans le vestiaire