Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Agüero et Garcia, Laporta veut une autre star de Guardiola !

Publié le 5 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone est déjà parvenu à arracher Eric Garcia et Sergio Agüero des mains de Manchester City cet été, le président Joan Laporta aimerait en faire autant avec le transfert de Raheem Sterling.

En proie à d’énormes difficultés financières, la dette du club s’élevant à 1,3Md€ comme le président Joan Laporta l’a souligné en août dernier, le FC Barcelone a été contraint de laisser filer Lionel Messi et Antoine Griezmann notamment cet été. Dans le but d’alléger la masse salariale du Barça et de rebondir afin de reconstruire à terme. Et à en croire la presse ibérique, la reconstruction d’effectif pourrait bien être initiée dès le mercato hivernal.

Sterling pour redonner de l’élan au Barça ?