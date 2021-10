Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut déjà frapper fort cet hiver !

Publié le 4 octobre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Après un début de saison compliqué, le FC Barcelone prépare déjà son mercato d'hiver et cela pourrait passer par le recrutement d'un nouvel attaquant. C'est même la priorité de Joan Laporta qui rêve d'attirer Raheem Sterling.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone n'est plus que l'ombre de lui-même. En effet, le club blaugrana vit un début de saison très compliqué et vient d'enchaîner une seule victoire en six matches. Tenus en échec par Grenade (1-1) et Cadix (0-0), le Barça s'est incliné contre l'Atlético de Madrid samedi (0-2). Mais c'est surtout en Ligue des Champions que le bilan est catastrophique puisque le club blaugrana a perdu contre le Bayern Munich et Benfica, à chaque sur le score sans appel de 3 à 0. Par conséquent, l'après-Messi se passe très mal pour le FC Barcelone qui n'a inscrit que 11 buts en 9 matches toutes compétitions confondues. Un bilan famélique lorsqu'on le compare aux saisons précédentes durant lesquelles le Barça empilait les buts. Mais en plus du départ de Lionel Messi, les Catalans ont également laissé filer Antoine Griezmann et le secteur offensif peine à s'en remettre.

Le Barça veut absolument un attaquant