Mercato - PSG : Leonardo va devoir mettre la main à la poche pour Salah !

Publié le 8 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG dans le cadre d’un potentiel départ de Kylian Mbappé, Mohamed Salah réclamerait un salaire astronomique aux dirigeants de Liverpool pour accepter de prolonger son contrat. Le PSG est prévenu…

À l’instar de Robert Lewandowski qui est une option du PSG en ce qui concerne la succession de Kylian Mbappé l’été prochain comme le10sport.com vous l’a souligné en août dernier, Mohamed Salah est lui aussi sous contrat à Liverpool jusqu’en juin 2023. Et au même titre que le buteur du Bayern Munich, on ne se situerait pas dans la phase finale des négociations en ce qui concerne une prolongation. De quoi donner des idées au PSG qui serait susceptible de tenter un coup avec l’attaquant de Liverpool l’été prochain si Kylian Mbappé pliait bel et bien bagage pour le Real Madrid.

Salah voudrait un contrat en or