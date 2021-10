Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp donne le ton dans le feuilleton Salah !

Publié le 7 octobre 2021 à 19h10 par Th.B.

Bien que le PSG puisse éventuellement se tourner vers Mohamed Salah en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain, Liverpool serait prêt à changer ses habitudes pour conserver son attaquant, en lui offrant notamment le plus gros contrat de l’histoire des Reds.

Et si le PSG jetait son dévolu sur Mohamed Salah en cas de départ de Kylian Mbappé ? Au du printemps dernier, il a été question d’un intérêt des propriétaires du PSG pour l’attaquant de Liverpool dont le contrat ne court que jusqu’en juin 2023 et qui n’a toujours pas été prolongé contrairement à Virgil Van Dijk, Fabinho ou encore Jordan Henderson cet été. Le PSG, selon Fabrizio Romano, pourrait revenir à la charge dans les prochains mois. « Il faudrait garder un œil sur certains clubs cet été si des joueurs partent comme Kylian Mbappé. Mais jusqu’à l’été prochain, la priorité de Liverpool sera de prolonger le contrat de Salah ». Voici le message que le journaliste a fait passer sur sa chaîne YouTube. Néanmoins, Liverpool aurait les idées claires et serait prêt à miser gros sur Salah.

Liverpool est prêt à casser sa tirelire pour prolonger Salah !