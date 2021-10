Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, transfert… Le clan Mbappé rétablit une vérité !

Publié le 8 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que des rumeurs circulent concernant un éventuel conflit en interne entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, Fayza Lamari, la mère de l'attaquant français, met les choses clair.

Cet été, malgré l'arrivée de Lionel Messi, Kylian Mbappé a réclamé son départ du PSG afin de jouer au Real Madrid. Et pour cause, le Champion du monde 2018 souhaite porter un projet et en être le leader, ce qui n'est pas le cas au PSG où il partage la vedette avec deux autres stars. Par conséquent, Kylian Mbappé ne s'entendrait pas très bien avec Lionel Messi selon certaines rumeurs. Mais Fayza Lamari, la mère de l'attaquant français met fin à ses rumeurs.

Mbappé n'en revient pas de jouer avec Messi