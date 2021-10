Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur le choix de Wijnaldum cet été !

Publié le 8 octobre 2021 à 0h15 par Th.B.

Alors qu’il a été la première recrue estivale du mercato XXL du PSG, Georginio Wijnaldum aurait cultivé le désir de rester à Liverpool qui a cependant refusé de lui offrir le salaire désiré.

Le PSG s’est montré très actif sur le marché des agents libres lors de la dernière intersaison en mettant la main sur quatre joueurs dont le contrat était arrivé à expiration avec leurs anciens clubs à savoir Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Georginio Wijnaldum. Après cinq saisons passées à Liverpool, l’international néerlandais a fait le choix de venir au PSG et notamment pour évoluer sous la houlette de Mauricio Pochettino qui l’avait contacté il y a de cela plusieurs années pour qu’il s’engage à Tottenham. « C’était important que Mauricio Pochettino soit au club. Parce que je lui avais parlé il y’a six ans quand il voulait me recruter à Tottenham. On avait eu une très bonne conversation. Quand on échange avec quelqu’un, c’est important de sentir que l’énergie est positive. Et c’est ce que l’on a ressenti tous les deux. J’apprécie sa façon de manager l’équipe et j’apprécie sa façon de faire jouer et d’entraîner l’équipe. Tout cela a facilité ma venue au Paris Saint-Germain ». a confié le numéro 18 du PSG aux médias du club de la capitale pour This is Paris.

Wijnaldum voulait prolonger à Liverpool moyennant une augmentation salariale