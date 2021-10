Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola monte au créneau pour Gianluigi Donnarumma !

Publié le 8 octobre 2021 à 8h45 par T.M.

A Milan, on a toujours en travers de la gorge le départ de Gianluigi Donnarumma pour le PSG cet été. Et face aux derniers événements, Mino Raiola a pris la défense de son joueur.

Ce mercredi, Gianluigi Donnarumma faisait son retour à Milan à l’occasion de la rencontre de Ligue des Nations entre l’Italie et l’Espagne à San Siro. Et pour le gardien du PSG, le retour en Lombardie n’a pas si facile à vivre. En effet, l’accueil a été houleux pour Donnarumma, sifflé tout au long de la rencontre, tandis que des banderoles insultantes où on pouvait notamment lire « Tu ne seras plus jamais le bienvenu à Milan », avaient été déployées à travers la ville. Les fans du Milan AC n’ont ainsi pas digéré le départ de Gianluigi Donnarumma, parti libre pour le PSG cet été.

« C’est très triste et honteux ce qui s’est passé au stade »