Mercato - PSG : Leonardo a tenté une incroyable opération pour oublier Mbappé !

Publié le 8 octobre 2021 à 5h00 par T.M.

Si le PSG a finalement retenu Kylian Mbappé cet été, Leonardo se serait préparé à le perdre en tentant un incroyable coup avec Erling Braut Haaland.

Le feuilleton Kylian Mbappé a animé le dernier mercato estival et surtout les derniers jours de celui-ci. En effet, le Real Madrid a attendu longtemps avant de lancer son offensive pour tenter de faire plier le PSG. En vain. Alors que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont finalement retenu Mbappé, les Parisiens s’étaient pourtant préparés à un départ du champion du monde français. Et pour cela, ils avaient lancé l’opération Haaland.

Le PSG était prêt à faire des folies