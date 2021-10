Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une promesse faite à ce Champion d’Europe ?

Publié le 8 octobre 2021 à 7h15 par A.C.

Titulaire indiscutable à l’Inter comme avec la Squadra Azzurra, Nicolo Barella serait suivi de près par le Paris Saint-Germain.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Serie A, Nicolo Barella a vu sa popularité monter en flèche avec le titre de Champion d’Europe de l’Italie, cet été. L’infatigable milieu de l’Inter a tapé dans l’œil des plus grands clubs de la planète football et cela serait notamment le cas du Paris Saint-Germain. Habitué à se servir dans le championnat italien, Leonardo rêverait de pouvoir réunir au PSG la paire formée par Marco Verratti et Barella, qui semble toutefois être un véritable pilier du projet de l’Inter pour l’avenir.

Barella plus gros salaire de l’Inter