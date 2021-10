Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une prolongation de Mbappé ? La réponse du Real Madrid !

Publié le 8 octobre 2021 à 4h30 par T.M.

Si Kylian Mbappé semble aujourd’hui plus proche de partir que de rester au PSG, une prolongation est encore possible. De quoi effrayer le Real Madrid ?

Malgré les tentatives de cet été, le Real Madrid va devoir patienter encore un peu pour avoir Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant français est resté au PSG, un club qu’il pourrait néanmoins quitter l’été prochain, une fois qu’il sera arrivé au terme de son contrat. Néanmoins, le club de la capitale n’entend pas baisser les bras et va tout faire pour prolonger son joyau. Et du côté du clan Mbappé, on ne ferme pas les portes. En effet, ce mercredi, pour Le Parisien , Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, a lâché : « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien ».

La sérénité du Real Madrid !