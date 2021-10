Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema, Barcelone… Messi n’est pas regretté en Liga !

Publié le 8 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

Cet été, LaLiga a vu filer Lionel Messi vers le PSG compte tenu du fait que le FC Barcelone ne pouvait plus se permettre de le payer. Et pourtant, Javier Tebas ne le regrette pas tant que ça.

Contre toute attente, Lionel Messi a finalement quitté le FC Barcelone qui n'était plus en mesure de prendre en charge son salaire. Par conséquent, la star argentine a rejoint le PSG cet été. Un départ qui a grandement fait parler et qui fait suite à ceux de Neymar en 2017 et de Cristiano Ronaldo en 2018, ce qui semble donc affaiblir LaLiga. Et pourtant, Javier Tebas estime que cela ne pose aucun problème au championnat d'Espagne qui compte notamment dans ses rangs un certain Karim Benzema.

«Notre stratégie ne dépend pas d’eux»