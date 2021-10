Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Javier Tebas en rajoute une couche sur le départ de Messi !

Publié le 7 octobre 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que Leo Messi a rejoint le PSG cet été, Javier Tebas estime que le Liga réussit malgré tout à s’en relever, comme elle a su se relever des départs de Neymar et Cristiano Ronaldo.

Cet été, le PSG a frappé l’un des plus grands coups de l’histoire du mercato en enregistrant l’arrivée de Leo Messi. Le FC Barcelone n’était pas en mesure de le prolonger, ce qui a permis à Paris de s’attacher les services de l’international argentin après la signature d’un contrat de deux ans assorti d’une troisième année optionnelle. Désormais, le Barça est plus que jamais dans le dur sans son homme providentiel de la dernière année, tandis que le PSG savoure la présence de Leo Messi aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar. Quant à Javier Tebas, ce dernier estime que la Liga est largement en mesure d’avancer, comme elle a su avancer lorsque Neymar et Cristiano Ronaldo ont quitté le FC Barcelone et le Real Madrid.

« C'est bien d'avoir ces joueurs, mais notre stratégie ne dépend pas d’eux »