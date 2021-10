Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup à 0€ s’envole pour Leonardo…

Publié le 4 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que Marcelo Brozovic figurerait dans le viseur de Leonardo depuis l’année 2020, le milieu de terrain de l’Inter pourrait bien rester en Lombardie et donc snober le directeur sportif du PSG.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo pourrait se laisser tenter par le recrutement de nouveaux joueurs disposant d’un statut d’agent libre, à l’instar de la dernière intersaison. Marcelo Brozovic, dont le contrat à l’Inter expirera au mois de juin, serait l’une des pistes prises en considération par le directeur sportif du PSG. Néanmoins, la volonté première de l’international croate serait de signer un nouvel engagement envers l’Inter comme son entourage l’a confié ces dernières semaines à TMW . Et un membre du directoire de l’Inter a lâché un indice au sujet de l’avenir du milieu de terrain défensif pisté par le PSG.

« Les joueurs éprouvent un grand sentiment de responsabilité et d’appartenance »