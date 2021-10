Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille dans ce dossier à 0€ !

Publié le 3 octobre 2021 à 23h15 par D.M.

Administrateur délégué de l'Inter, Beppe Marotta s'est prononcé sur plusieurs dossiers et notamment sur l'avenir de Marcelo Brozovic, annoncé sur les tablettes du PSG.

Afin de renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo aurait activé plusieurs pistes en Serie A et notamment à l’Inter. Selon les informations de FC Inter News , le club parisien aurait coché le nom de Nicolo Barella. Par ailleurs, le directeur sportif du PSG, Leonardo, suivrait la situation de Marcelo Brozovic, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec la formation milanaise. Mais l’Inter espère bien prolonger son bail dans les prochaines semaines.

« Nous faisons face à cette situation de manière très calme »