Mercato - PSG : Cet ancien du projet QSI raconte les coulisses de sa signature à Paris !

Publié le 4 octobre 2021 à 7h45 par La rédaction

Joueur du PSG entre 2012 et 2016, Gregory van der Wiel n'a pas vraiment marqué de son empreinte son passage dans la capitale. Interrogé sur son passage à Paris, le Néerlandais a révélé les coulisses de son transfert.

Dans les derniers instants du mercato estival de l'année 2012, le PSG s'est attaché les services de Gregory van der Wiel, alors à l'Ajax d'Amsterdam, pour environ 6M€. Présent déjà à l'époque au poste de directeur sportif du club, Leonardo semblait apprécier le profil du Néerlandais, âgé de 24 ans à l'époque. Malgré un Euro 2012 décevant avec les Pays-Bas, le latéral droit a tout de même pris la direction du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui sans club, Gregory Van der Wiel est revenu sur son transfert au PSG.

« Le PSG ? Un "plan d'urgence" par ma faute »