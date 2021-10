Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo l’a échappé belle pour Gianluigi Donnarumma !

Publié le 4 octobre 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, le PSG a sauté sur l’occasion pour récupérer Gianluigi Donnarumma, qui était libre. Mais tout aurait pu se passer différemment.

En dépensant peu, Leonardo a tout de même réalisé un recrutement XXL pour le PSG. En effet, le directeur sportif parisien a profité des grosses occasions sur le marché des transferts. Cela a notamment été le cas avec Gianluigi Donnarumma. N’ayant pas réussi à se mettre d’accord avec le Milan AC pour prolonger, le portier de 22 ans, annoncé comme le futur meilleur joueur à son poste, s’est ainsi retrouvé libre. Et c’est finalement le PSG qui a su se montrant le plus convaincant auprès de Donnarumma et Mino Raiola pour rafler la mise.

Le PSG peut dire merci à Maignan !