Mercato - PSG : Une légende de l’OM prête à rejoindre Paris ?

Publié le 4 octobre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Ancien joueur puis entraîneur emblématique de l’OM, Didier Deschamps n’exclut pas pour autant de venir entraîner un jour… le PSG !

S’il dirige l’équipe de France depuis près de dix ans, Didier Deschamps possède une histoire bien particulière avec un club français : l’OM. Il avait en effet soulevé la Ligue des Champions en tant que joueur avec le club phocéen en 1993, avant de remporter plusieurs trophées nationaux dont le dernier de l’OM en Ligue 1, en 2010. Et pourtant, en dépit de ce beau passif avec le club phocéen, Deschamps n’exclut pas d’aller chez le rival…

Deschamps ne dit pas non au PSG