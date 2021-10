Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Kylian Mbappé veut partir !

Publié le 4 octobre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé commencerait à se sentir à l’étroit avec les présences de Neymar et de Lionel Messi dans la capitale, ce qui justifie ses envies de départ.

Passé tout proche d’un départ du PSG pour le Real Madrid en fin de mercato estival, Kylian Mbappé a finalement été retenu par sa direction qui a refusé plusieurs offres de la part du club merengue . Néanmoins, le contrat de l’attaquant français prendra fin en juin 2022 avec le PSG, et Mbappé semble déjà promis à un départ libre, d’autant qu’il commencerait à mal vive son statut au sein du club…

Mbappé à l’étroit avec Neymar et Messi

En effet, comme l’a révélé la Gazzetta dello Sport dimanche, Kylian Mbappé vivrait de plus en plus mal sa situation personnelle au PSG. L’international tricolore se sentirait à l’étroit avec Neymar qui lui fait de l’ombre depuis maintenant plusieurs années, avec en plus désormais la présence de Lionel Messi qui occupe une place majeure. Ce qui justifie donc ses envies de quitter le PSG libre en fin de saison…